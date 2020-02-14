Власти Турции усилили меры безопасности у посольства России

Как сообщили ТАСС наши дипломаты, это связано с угрозами, которые поступают послу на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Анкара перебрасывает туда дополнительные силы, утверждая, что это необходимо для борьбы с боевиками. При этом руководство Турции заявляет, что будет всячески противостоять сирийским правительственным силам, а также тем, кто их поддерживает.