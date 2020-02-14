Власти Турции усилили меры безопасности у посольства России

Как сообщили ТАСС наши дипломаты, это связано с угрозами, которые поступают послу на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Анкара перебрасывает туда дополнительные силы, утверждая, что это необходимо для борьбы с боевиками. При этом руководство Турции заявляет, что будет всячески противостоять сирийским правительственным силам, а также тем, кто их поддерживает.
2020-02-14T09:30:00+03:00
2020-02-14T09:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 14 февраля 2020
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