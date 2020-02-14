Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

На доме в Москве, где он жил, должны установить мемориальную доску. Его именем будет назван Московский городской университет управления.

Лужков был мэром Москвы более 18-ти лет. Он был отправлен в отставку в 2010-м году Дмитрием Медведевым в связи с утратой доверия. В указе президента говорится, что Лужков внес значительный вклад в становление российской государственности.