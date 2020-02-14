Около 4-х тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность по время Мюнхенской конференции

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности отмечает 56 лет. С каждым разом на нее приезжают все больше приглашенных. На этот раз ожидается более пятисот участников. 40 глав государств и правительств и около ста министров будут размещены в 12 круглосуточно охраняемых отелях.

Полиция должна организовать более 300 конвоев для передвижений высокопоставленных политиков между аэропортом и центром города. Стражи порядка будут также обеспечивать безопасность вокруг отеля «Баварский двор» — традиционного места проведения конференции. И на этот раз отель превратится в охраняемую крепость. Вокруг него будут заварены все водосточные люки и оцеплена территория, на которую можно будет попасть только по специальным документам. В местности около отеля будут запрещены парковки, ограничено движение трамваев. Воздушное пространство над Мюнхеном будет закрыто для всех летательных аппаратов.

Поскольку на конференции ожидается большая делегация из Китая, задействована также специальная медицинская служба полиции.

Россию на Мюнхенской конференции по безопасности будет представлять глава МИДа Сергей Лавров.