Дональд Трамп может запретить сотрудникам своей администрации слушать его телефонные разговоры с иностранными лидерами. Об этом он заявил в радиоинтервью, — передает Bloomberg. Трамп отметил, что его телефонные разговоры слушают примерно 25 человек. Детали подобных переговоров не раз попадали в СМИ и становились причиной скандалов.
2020-02-14T09:00:00+03:00
2020-02-14T09:02:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:00, 14 февраля 2020
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