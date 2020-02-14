Дональд Трамп может запретить сотрудникам своей администрации слушать его телефонные разговоры с иностранными лидерами. Об этом он заявил в радиоинтервью, — передает Bloomberg. Трамп отметил, что его телефонные разговоры слушают примерно 25 человек. Детали подобных переговоров не раз попадали в СМИ и становились причиной скандалов.