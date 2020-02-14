Дирекция французской кинопремии «Сезар» объявила о самороспуске за две недели до вручения наград

Поводом стали протесты против номинаций фильма режиссера Романа Полански.

Лента «Офицер и шпион» про знаменитое французское дело Дрейфуса является формальным фаворитом премии и представлена сразу в 12 номинациях. Против выдвижения и тем более победы Полански выступают феминистки. Они считают, что обвинявшийся в преступлениях сексуального характера режиссер давит своим авторитетом, пытается своим фильмом реабилитировать себя и предстать жертвой вместо палача.

Руководство французской киноакадемии, которая является учредителем «Сезара», заявило, что не может брать на себя роль прокурора и просто вручает награды лучшим работам. В ответ прозвучали угрозы бойкота и срыва церемонии, напоминает газета «Коммерсантъ».

Чтобы выказать уважение всем тем, кто делал кино в 2019 году, чтобы восстановить спокойствие и сделать так, чтобы этот праздник кино все-таки оставался праздником, исполнительный совет академии решил уйти в отставку, передает RTVi. Этому заявлению предшествовала публикация открытого письма от членов академии, которые обвинили организацию в непрозрачном расходовании средств и отсутствии права голоса при принятии важных решений.

Представители Полански уже заявили, что, несмотря на скандал, он посетит церемонию вручения премии «Сезар», если голосование определит его победителем. Она состоится 28 февраля в Париже.