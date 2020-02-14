Жители России сегодня присоединяются к зимней акции «На работу на велосипеде»

Так в Петербурге участники велодвижения призывают присоединиться к ним и обещают участникам приятные бонусы.

Синоптики обещают, что температура в Петербурге этим утром будет около нуля и возможны осадки в виде снега. С учётом вечернего дождя, жителям города на велосипедах придётся бороться не только с утренней сонливостью, но и гололёдом, а также автомобилями. Напомню, что на данный момент в городе велодорожки не связывают спальные районы с центром Петербурга. В социальных сетях, в сообществах которые посвящены акции, желающим сесть на велосипед обещают различные подарки. Так в одной из торговых сетей участники смогут получить бесплатно брусничное варенье, просто назвав код в виде имени этой акции. Помимо этого опытные велосипедисты деляться советами, с начинающими. Среди основных — одеваться не слишком тепло и заложить чуть больше времени на дорогу до работы.

В отличие от многих других регионов, в Петербурге не планируется обильных осадков а снег в городской черте практическ отсутствует.