Центризбирком планирует создать мобильное приложение с разъяснением поправок к Конституции. Об этом «Коммерсанту» сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, необходимо донести полный текст поправок до каждого избирателя. Разъяснения будут также представлены в виде брошюр на всех избирательных участках.
2020-02-14T08:30:00+03:00
2020-02-14T08:32:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 14 февраля 2020
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