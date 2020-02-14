Центризбирком планирует создать мобильное приложение с разъяснением поправок к Конституции. Об этом «Коммерсанту» сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, необходимо донести полный текст поправок до каждого избирателя. Разъяснения будут также представлены в виде брошюр на всех избирательных участках.