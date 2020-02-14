Власти Китая скорректировали данные о жертвах коронавируса. Скончались почти 1400 человек, выздоровели более 6,5 тысяч. Инфицированных на сегодняшний день почти 64 тысячи. Отмечается, что ранее вёлся неправильный подсчет – в частности, в провинции Хубэй инфицированных посчитали дважды.