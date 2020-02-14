Власти Китая скорректировали данные о жертвах коронавируса. Скончались почти 1400 человек, выздоровели более 6,5 тысяч. Инфицированных на сегодняшний день почти 64 тысячи. Отмечается, что ранее вёлся неправильный подсчет – в частности, в провинции Хубэй инфицированных посчитали дважды.
2020-02-14T08:30:00+03:00
2020-02-14T08:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 14 февраля 2020
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