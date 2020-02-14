Сотрудники ФСБ пришли с обысками в прокуратуру Берёзовского района Красноярского края. По некоторым данным, прокурор задержан по подозрению в получении взятки. Бекхан Аслаханов работает в этой должности уже 6 лет. Других подробностей пока нет.