Сотрудники ФСБ пришли с обысками в прокуратуру Берёзовского района Красноярского края. По некоторым данным, прокурор задержан по подозрению в получении взятки. Бекхан Аслаханов работает в этой должности уже 6 лет. Других подробностей пока нет.
2020-02-14T08:30:00+03:00
2020-02-14T08:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 14 февраля 2020
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