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08:05, 14 февраля 2020

День всех влюбленных сегодня отмечают в большинстве стран мира

В России в этом году он проходит практически на фоне отсутствия негатива в отношении праздника.
День святого Валентина в предыдущие годы нередко сопровождался рекомендациями, в том числе, со стороны чиновников не праздновать его в госучреждениях. В этом году же призывом запретить праздник влюбленных отметился лишь один депутат Госдумы, однако на федеральном уровне это предложение публично всерьез не обсуждалось.
Между тем в 2018-м ряд крымских изданий опубликовали письмо регионального Минобразования, в котором День святого Валентина называется противоречащим «культурным традициям» народов полуострова. Согласно документу, его не рекомендовалось праздновать в школах и ВУЗах. Позднее власти уверяли, что это не является прямым запретом. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, называл 14 февраля «псевдопраздником» и «дешевой духовной подделкой». А почти десять лет назад власти Белгородской области издали директиву, где говорится о нежелательности празднования Дня святого Валентина в госучреждениях. Ее благословили местные церковные иерархи. В администрации называли праздник «вредным» и противоречащим традиционной русской культуре.

День всех влюбленных официально запрещают отмечать в ряде стран Ближнего Востока.



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