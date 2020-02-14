На Кузбассе демонтировали рекламу мультсериала от телеканала 2 Х 2

Создатели винят в этом лично губернатора Кемеровской области.

«Не пытайтесь покинуть Нигдегород и его окрестности», — именно эта надпись на черном фоне появилась в нескольких российских городах накануне выхода одноименного сериала в эфир. Нигде кроме Новокузнецка проблем не возникло. Жители якобы стали жаловаться на рекламу, которая пугает взрослых и детей.

Владельцу рекламных мест пришлось вешать дополнительные стикеры, поясняющие смысл текста на билборде. Впрочем, этих мер оказалось недостаточно. В начале февраля Новокузнецк посетил губернатор Сергей Цивилев и обрушился с критикой на мэра за эту рекламу, которую в итоге пришлось демонтировать, об этом пишет телеканал «Дождь» со ссылкой на группу создателей сериала «Нигдегород» в соцсети ВКонтакте.

Из описания на сайте телеканала следует, что «Нигдегород» — это приключенческий сериал про «странные создания, чудовища, поющих бомжей и паранормальщину»

Сериал доступен по платной подписке на сайте канала. В эфир первый сезон выйдет до конца месяца.