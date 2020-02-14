Исполнительный совет французской кинопремии «Сезар» в полном составе ущел в отставку

Как передает AFP, кризис в организации возник после объявления номинантов премии «Сезар» нынешнего года, среди которых лидировал фильм Романа Полански «Офицер и шпион». Это вызвало возмущение у феминисток и части общественности из-за выдвинутых против Полански обвинений в изнасиловании. После этого несколько сотен кинодеятелей со всего мира обвинили организаторов премии в «непрозрачности и отсутствии демократии во французской киноакадемии. Премия «Сезар» вручается с 1976 года. 45-я церемония награждения запланирована на 28 февраля в Париже.