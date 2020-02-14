Сегодня на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет женская спринтерская гонка

Первая личная гонка чемпионата будет определяющей, поскольку по итогам спринта спортсменки уйдут на дистанцию в гонке преследования, то есть сегодняшний провал автоматически превращает следующий старт в тренировочный. Для того, чтобы этого не случилось, нужно если и проиграть, то немного. Учитывая, что наши биатлонисты оставались без медалей более чем в 20 гонках, верится в это с трудом. Тренерский штаб шарахается из стороны в сторону. Перед началом сезона было объявлено, что на Ирину Старых и Екатерину Глазырину не рассчитывают. Они пропустили по несколько этапов Кубка Мира, но сегодня они выйдут на старт. Екатерина Юрлова Перхт лучше бегает индивидуальную гонку и может рассчитывать на успех в спринте только если отстреляет на ноль, что в нынешнем сезоне случалось нечасто.

Начало женской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в 16.45. Трансляция на канале Матч ТВ