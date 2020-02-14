Сыктывкарский суд рассмотрит сегодня ходатайство о продлении ареста бывшему главе МВД Коми Виктору Половникову

Его обвиняют во взяточничестве.

Следователи просят оставить бывшего полицейского в СИЗО еще на два месяца. Предполагается, что за это время они могут закончить выяснение всех обстоятельств произошедшего. Арестовали Виктора Половникова 16-ого января. В материалах дела сказано, что его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, но какой-либо другой информации не уточняется.

Сайт РБК пишет, что по версии следствия бывший полицейский получил как минимум двадцать пять миллионов рублей, а газета «Комсомольская правда» отмечала, что речь идет о взятке в двенадцать с половиной миллионов.

Информационное агентство Regnum сообщало, что Половникова задержали за сговор с предпринимателем Сергеем Ситниковым, который сейчас также арестован, но по подозрению в мошенничестве. По данным источника, бизнесмен хотел подкупить главу регионального МВД, чтобы тот поспособствовал его освобождению из-под стражи.

В январе на момент задержания Виктор Половников еще был главой МВД Коми. Он лишился этой должности по указу президента в начале февраля.