Семь НПО, а также «Би-би-си», «Радио Свобода» и «Медуза» занимаются легализацией наркопотребления

С таким обвинением выступил глава думской комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев. По его мнению, они активно освещают несогласованные акции «за декриминализацию потребления наркотиков». Глава антинаркотического управления МВД Андрей Храпов пообещал, что министерство проверит все материалы этих СМИ.