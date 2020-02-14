В ЦИКе подчитали примерную стоимость общенародного голосования по поправкам в Конституцию

В интервью «Ведомостям» глава ЦИК Элла Памфилова назвала цифру 14 млрд рублей. По ее словам, это сопоставимо с бюджетом президентских выборов. Памфилова также считает, что оптимальное время для проведения голосования по поправкам — апрель. Ранее Памфилова заявила, что на голосование по поправкам в Конституцию приглашать международных наблюдателей не станут.
2020-02-14T06:45:00+03:00
2020-02-14T06:46:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:45, 14 февраля 2020
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