В ЦИКе подчитали примерную стоимость общенародного голосования по поправкам в Конституцию

В интервью «Ведомостям» глава ЦИК Элла Памфилова назвала цифру 14 млрд рублей. По ее словам, это сопоставимо с бюджетом президентских выборов. Памфилова также считает, что оптимальное время для проведения голосования по поправкам — апрель. Ранее Памфилова заявила, что на голосование по поправкам в Конституцию приглашать международных наблюдателей не станут.