Дума обвинила несколько НПО и иностранных СМИ в пропаганде наркотиков и попытках добиться их легализации

Думская комиссия по противодействию иностранному вмешательству проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и «Би-би-си». Как рассказал глава комиссии Василий Пискарев, эти издания нарушили закон во время избирательной кампании, в день голосования и в день тишины. По его словам, всего таких организаций десять, в том числе фонд «Открытое общество» и «Открытая России».