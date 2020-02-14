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06:30, 14 февраля 2020

Дума обвинила несколько НПО и иностранных СМИ в пропаганде наркотиков и попытках добиться их легализации

Думская комиссия по противодействию иностранному вмешательству проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и «Би-би-си». Как рассказал глава комиссии Василий Пискарев, эти издания нарушили закон во время избирательной кампании, в день голосования и в день тишины. По его словам, всего таких организаций десять, в том числе фонд «Открытое общество» и «Открытая России».



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