Дума обвинила несколько НПО и иностранных СМИ в пропаганде наркотиков и попытках добиться их легализации

Думская комиссия по противодействию иностранному вмешательству проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и «Би-би-си». Как рассказал глава комиссии Василий Пискарев, эти издания нарушили закон во время избирательной кампании, в день голосования и в день тишины. По его словам, всего таких организаций десять, в том числе фонд «Открытое общество» и «Открытая России».
2020-02-14T06:30:00+03:00
2020-02-14T06:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:30, 14 февраля 2020
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