Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево, забрала их мать. Об этом ТАСС

сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Хабаровского края. Чиновники рассказали, что один ребенок посещает детский сад, второй — школу. Отца детей подозревают не только в оставлении в опасности, но и Истязаниях. По данным СК, в Комсомольске-на-Амуре мужчина систематически избивал и мать и детей. Накануне его задержали в Хабаровске.