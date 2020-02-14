В Мюнхене сегодня пройдет конференции по безопасности

Среди основных тем – обеспечение стабильности, контроль над вооружениями и решение острых кризисов.

На Мюнхенскую конференцию приедут главы государств, представители профильных министерств и эксперты. Всего соберется 800 делегатов. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Москва поднимет темы Юбилея Победы и будущего ООН. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, нарастающая нестабильность современного миропорядка требует «активного взаимодействия ведущих глобальных центров для выработки совместных компромиссных решений по «чувствительным» вопросам».

В свою очередь главной темой выступления главы МИД КНР Ван И станет борьба с коронавирусом. Министр иностранных дел Китая сообщит об усилиях и результатах в борьбе с распространением болезни, поднимет вопрос о необходимости сотрудничества для противостояния эпидемии.

На отдельной сессии Мюнхенской конференции выступит президент Украины Владимир Зеленский.