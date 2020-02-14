Сегодня в читинском гарнизонном суде начнется рассмотрение дела о дедовщине в одной из Забайкальских воинских частей

Неуставные взаимоотношения привели к тому, что солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев, восемь из которых погибли.

Обвиняемым по делу проходит рядовой Рустам Мухатов – единственный, кто выжил после того, как его сослуживец Рамиль Шамсутдинов расстрелял караульную команду своей части и в том числе двоих офицеров. Помимо уголовного дела об убийстве, рассматривается и дело о дедовщие. Суду предстоит разобраться в том, что именно привело к трагедии. Шамсутдинов рассказывает о том, что у него отобрали мобильный телефон, не давали спать, заставляя ночью выполнять упражнения в костюме химзащиты и о других издевательствах. По его словам последней каплей стало обещание «опустить» его. В Минобороны эти признания назвали абсолютной ложью, а также заявили, что инцидент со службой не связан. Мухатов просил о рассмотрении дела в особом порядке, но сторона Шамсутдинова настояла на том, чтобы процесс был открытым.

Сам Шамсутдинов хотел присутствовать на процессе. Он проходил в Москве психиатрическую экспертизу в институте Сербского, но собирался прилететь к началу слушаний.