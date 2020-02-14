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05:16, 14 февраля 2020

В Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности.

На ней соберутся более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, включая госсекретаря США, генсека НАТО, главу Интерпола, лидеров европейских стран. Россию будет представлять Сергей Лавров. Конференция продлится до воскресенья. Основными темами, как ожидается, станут Ближний Восток и Ливия.



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