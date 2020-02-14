В Новокузнецке демонтировали всю рекламу мультсериала «Нигдегород и его окрестности».

Фильм должен был выйти на телеканале «2х2». Как сообщается в группе создателей мультфильма, рекламу демонтировали по распоряжению администрации города после критики, прозвучавшей от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. По замыслу авторов сериала, в вымышленном Нигдегороде обитают «странные и стрёмные создания, чудовища и поющие бомжи, а также разная паранормальщина».