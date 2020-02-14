В Новокузнецке демонтировали всю рекламу мультсериала «Нигдегород и его окрестности».

Фильм должен был выйти на телеканале «2х2». Как сообщается в группе создателей мультфильма, рекламу демонтировали по распоряжению администрации города после критики, прозвучавшей от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. По замыслу авторов сериала, в вымышленном Нигдегороде обитают «странные и стрёмные создания, чудовища и поющие бомжи, а также разная паранормальщина».
2020-02-14T05:15:00+03:00
2020-02-14T05:16:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:15, 14 февраля 2020
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