Создатели проекта «Дау» подали в суд на Минкульт.

Кинокомпания «Феномен Филмз» добивается признании незаконным отказа в выдаче прокатных удостоверений четырем частям фильма. Как рассказала «Дождю» официальный представитель кинопроекта Дарья Виолина, обвинения в «пропаганде порнографии» несостоятельны. «Дау» — цикл из 13 фильмов о жизни советского физика Льва Ландау. В ноябре прошлого года Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение четырем эпизодам «Дау». В ответ Хржановский написал открытое письмо тогдашнему министру Владимиру Мединскому, в котором объяснил, что присутствующие в фильме откровенные сцены являются частью художественного образа и кинематографического языка.