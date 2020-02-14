Z Архив новостей новости
5 0 6 2
05:08, 14 февраля 2020

Власти Камбоджи разрешили пассажирам круизного лайнера Westerdam сойти на берег.

Накануне судно пришвартовалось камбоджийском портовом городе Сиануквиль. Медики проверили всех пассажиров и членов экипажа на коронавирус, все тесты дали отрицательный результат. Лайнер провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в заходе в свои порты из-за опасений, что борту есть зараженные. Теперь пассажиров доставят в Пномпень, а затем на родину за счет туристической компании.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
В каком качестве вам больше приемлем Владимир Путин?
5 64 6 5658 12.02
Интервью Интервью

Павел Данилин гость: Павел Данилин политолог, директор Центра политического анализа

Дебаты. Поправки к Конституции Очевидно, ЕСПЧ не просто превышает свои полномочия, а учит нас, как нам правильно писать Конституцию. То есть опять же он замахивается на право нашего народа как суверена, он замахивается на наш Основной закон…

5 137 6 15499 08.02
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kконституция, рф, политика, власть, дебаты, видео, передачи
Новости

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 4 млн руб за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию Американская компания признана виновной в совершении административного преступления…

5 51 6 6020
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Планы Гитлера и планы Сталина Сопоставление германского плана нападения на СССР и советских планов нападения на Германию приводит к следующим наблюдениям…

5 280 6 38337 13.02
Kистория, нацизм, события
Новости

Владимир Путин предложил провести всенародное голосование в рабочий день, сделав его выходным При этом не за счет других праздничных дней…

5 51 6 7582
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Следует ли называть действия агрессора превентивной войной? Оправдывать сталинских убийц за то, что они творили при бомбардировках Хельсинки или в катынских лагерях столь же дико, как находить аргументы в пользу действий гитлеровцев во время войн во Франции и Югославии…

5 204 6 31116 07.02
Kистория, вторая мировая, политика, мнения
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Родной мой! Я горжусь тобой!». Мамы и жены пишут фигурантам «дела Сети» после приговора В тот понедельник родственники фигурантов могли увидеть своих сыновей и мужей лишь через стекло судебного аквариума, теперь их общение вновь ограничено тюремной перепиской…

5 197 6 33562 12.02
Kправосудие, суды, пенза, общество, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Советский план нападения на Германию. Вариант от 15 мая 1941 года Армия, находящаяся в стадии развертывания и не успевшая еще организовать фронт и взаимодействие войск, – это армия, действительно готовящаяся к нападению, но еще не начавшая его…

5 436 6 76587 07.02
Kистория, общество, мнения, войны
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Камень примирения За несколько километров до мемориала возвышается огромное здание Меги, куда добраться из города проще простого – а вот к Маске Скорби общественный транспорт не ходит, на машине можно подъехать, а на автобусе нет…

5 79 6 13756 09.02
Kобщество, политика, события
Блоги

Видео дня

+ Елена Исинбаева: Прочитала Конституцию нашей станы — узнала много интересного Елена Исинбаева: Прочитала Конституцию нашей станы — узнала много интересного «До включения меня в рабочую группу не было повода, необходимости. А теперь понимаю — это очень важная книга…»

5 86 6 15384 13.02
8читать ;смотреть
Kвидео, конституция, общество, политика, события
Блоги

Митя Алешковский руководитель благотворительного проекта «Нужна Помощь.ру», фотограф, общественный деятель

Убитый, оказывается сам виноват В ИГИЛ(*) геев сбрасывали с крыш зданий, со связанными руками, а нацисты бросали их в концлагеря. Неужели мы хотим быть в одном ряду?..

5 36 6 6566 07.02
Kпреступление, события, общество
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Зубкова освободили. Аксёнов победил? Аксенова можно критиковать или хвалить, но надо отдать ему должное и могу лично подтвердить, что здесь, в Крыму, можно высказывать довольно жёсткие и критичные позиции, что не всегда встретишь в других российских регионах…

5 49 6 9075 11.02
Kкрым, политика, общество, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

+ Зачем молодые демократы США хотят разрушить систему изнутри: Виталий Шкляров Зачем молодые демократы США хотят разрушить систему изнутри: Виталий Шкляров Кто высасывает всю финансовую кровь из Трампа, как молодые демократы готовы на все — даже на второй срок Трампа, чтобы прийти к успеху в 2024-м, и чего ждать от выборов-2020...

5 35 6 6440 13.02
8читать ;смотреть
Kобщество, сша, политика, видео, трамп, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Альтернатива путинским поправкам: первый «пакет» представлен «Яблоко» предлагает сократить власть президента, расширить возможности парламента и обеспечить независимость судебной власти…

5 177 6 33701 08.02
Kобщество, политика, конституция, власть, путин, мнения
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Охотникам на ведьм За время стажировки в Европарламенте я повидала немало антироссийских мероприятий и стен, обклеенных русофобскими плакатами и анонсами этих еженедельных events…

5 211 6 40892 13.02
Новости

Нидерланды отказали Москве, которая хотела судить в РФ подозреваемых в причастности к гибели малайзийского «Боинга» Министерство юстиции отклонило соответствующий запрос России, о чем уведомило парламент Нидерландов…

5 48 6 9276

Популярное за неделю

Новости

Мосгорсуд признал законным условный срок Егору Жукову Но ему вернут изъятые ранее фигурку лягушек и либертарианский флаг…

5 23 6 11372
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Совершенно потрясающая картина путинской действительности. На одном конце — Тимченко и 20 миллиардов рублей бюджетных денег, а на другом — фирма «Мартышка» И уровень инженерной неграмотности…

5 94 6 109144 08.02
#слушать 48:36 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
В каком качестве вам больше приемлем Владимир Путин?
5 64 6 5632 12.02
Блоги

Юрий Дудь: Разоблачение боевой ячейки террористов или показательный процесс? Это – достаточные доказательства, чтобы давать такие сроки? Что вы сказали бы следователю, если (не утверждаем, просто допустим) к вашим гениталиям приделали бы электрические провода?..

5 215 6 193014 11.02
Kполитика, общество, суды, мнения
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог, доктор исторических наук

В ближайшие две-три недели будет идти невидимая миру борьба, и от ее исхода будет очень много зависеть…

5 170 6 94197 11.02
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8326411
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4371468

Сегодня в эфире