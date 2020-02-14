Власти Камбоджи разрешили пассажирам круизного лайнера Westerdam сойти на берег.

Накануне судно пришвартовалось камбоджийском портовом городе Сиануквиль. Медики проверили всех пассажиров и членов экипажа на коронавирус, все тесты дали отрицательный результат. Лайнер провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в заходе в свои порты из-за опасений, что борту есть зараженные. Теперь пассажиров доставят в Пномпень, а затем на родину за счет туристической компании.
2020-02-14T05:08:00+03:00
2020-02-14T05:08:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 14 февраля 2020
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