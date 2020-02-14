Власти Камбоджи разрешили пассажирам круизного лайнера Westerdam сойти на берег.

Накануне судно пришвартовалось камбоджийском портовом городе Сиануквиль. Медики проверили всех пассажиров и членов экипажа на коронавирус, все тесты дали отрицательный результат. Лайнер провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в заходе в свои порты из-за опасений, что борту есть зараженные. Теперь пассажиров доставят в Пномпень, а затем на родину за счет туристической компании.