Россия разработает технологию обслуживания транзитных рейсов из Китая.

Как сообщает Росавиация, на сегодняшний день граждан с признаками коронавирусной инфекции в московском аэропорту «Шереметьево», куда прилетают все пассажиры из Китая, не выявлено. В ведомстве утверждают, что задержек рейсов в связи с противоэпидемическими мероприятиями нет.
2020-02-14T04:04:00+03:00
2020-02-14T04:05:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2587788-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:04, 14 февраля 2020
Загрузка комментариев...