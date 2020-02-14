Россия разработает технологию обслуживания транзитных рейсов из Китая.

Как сообщает Росавиация, на сегодняшний день граждан с признаками коронавирусной инфекции в московском аэропорту «Шереметьево», куда прилетают все пассажиры из Китая, не выявлено. В ведомстве утверждают, что задержек рейсов в связи с противоэпидемическими мероприятиями нет.