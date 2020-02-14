Температура в Антарктике впервые в истории поднялась выше 20 градусов тепла.

Это 9 февраля на острове Сеймур установили ученые из Бразилии. Как пишет The Guardian, это почти на один градус выше температуры, зарегистрированной на острове Сигню в январе 1982 года. Полученные данные пока не подтверждены Всемирной метеорологической организацией.
2020-02-14T03:11:00+03:00
2020-02-14T03:12:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 14 февраля 2020
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