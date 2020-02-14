В Красноярске возбудили уголовное дело из-за смерти двухлетнего Захара Рукосуева.

Его, по версии следствия, не обеспечили необходимым лекарством для лечения спинальной мышечной атрофии. Как сообщается на сайте ведомства, дело расследуется по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности, повлекшей смерть. Как пишет «Новая газета», в адрес регионального министра здравоохранения вынесено представление. 12 февраля отец мальчика Никита Рукосев вышел с пустой коляской и портретом умершего сына к зданию краевой администрации. В руках у него был плакат «Губернатор, кто ответит за смерть моего сына».