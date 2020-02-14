Коронавирус нового типа может затронуть до двух третей мирового населения.

Этого, как передает Блумберг, не исключает советник ВОЗ Айру Лонджини. По его мнению, карантинные меры, которые принимают власти Китая, могут приостановить распространение вируса. Однако они были введены позже, чем вирус проник в разные регионы КНР и в другие страны. Эксперт пояснил, что при обычных условиях каждый инфицированный коронавирусом становится источником заражения для еще двух или трех человек. Даже если вдвое уменьшить эти показатели, инфицированной окажется треть населения Земли. Ранее ВОЗ сообщала, что вакцина от коронавируса появится не раньше 2021 года.