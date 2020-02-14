Американская ракета-носитель Antares с «грузовиком» Cygnus сегодня отправятся к МКС.

Запуск космодрома NASA Уоллопсс состоится , когда в Москве будет 23:43. Это уже вторя попытка старта. Первоначально запуск планировалось осуществить еще 10 февраля, но за три минуты до старта его пришлось отменить из-за неполадок в работе наземных систем управления и неблагоприятных погодных условий. Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Корабль пробудет в составе МКС три месяца.