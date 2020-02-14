Публикации Дональда Трампа в «Твиттере» могут помешать работе американского минюста.

Об этом Эй-би-си заявил Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр. Его ведомство сейчас разбирает дело бывшего советника американского президента Роджера Стоуна. В понедельник гособвинение попросило суд приговорить политтехнолога к тюремному заключению на срок от семи до девяти лет. Хозяин Белого дома у себя в Твиттере написал, что это не справедливо. В ноябре прошлого года Стоун был признан виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию Конгресса. Вынесение приговора назначено на 20 февраля.
2020-02-14T02:10:00+03:00
2020-02-14T02:12:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 14 февраля 2020
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