Публикации Дональда Трампа в «Твиттере» могут помешать работе американского минюста.

Об этом Эй-би-си заявил Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр. Его ведомство сейчас разбирает дело бывшего советника американского президента Роджера Стоуна. В понедельник гособвинение попросило суд приговорить политтехнолога к тюремному заключению на срок от семи до девяти лет. Хозяин Белого дома у себя в Твиттере написал, что это не справедливо. В ноябре прошлого года Стоун был признан виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию Конгресса. Вынесение приговора назначено на 20 февраля.