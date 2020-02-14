Суд в США приостановил исполнение контракта Пентагона с «Майкрософт».

Подробности пока не уточняются. Приостановки контракта добивалась корпорация Amazon, которая фактически обвинила Дональда Трампа в лоббировании интересов «Майкрософт». Владелец «Амазон» Джефф Безос утверждает, что президент США рассмативает его как своего

«политического противника». Пентагон в октябре прошлого года вопреки прогнозам назвал Microsof, а не «Амазон» победителем выгодного тендера в сфере облачных вычислений.