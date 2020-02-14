Израильские самолёты нанесли ракетные удары по Дамаску.

В свою очередь, сирийские государственные СМИ сообщают, что силы ПВО отразили ракетную атаку. Данных о пораженных целях пока не поступало. О возможных потерях стророн также не сообщалось. Как правило, объектами таких израильских обстрелов становятся либо бойцы

ливанской группировки «Хезболла», либо иранские военные советники.