Суд в Петербурге признал виновным в госизмене бывшего сотрудника ЦКБ в Севастополе Виктора Прозорова

. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Как передает ТАСС, материалы дела засекречены, но во время оглашения приговора стало известно, что в деле фигурирует «некий китайский разведчик». Как ранее писала «Фонтанка», в 2016 году Прозоров неоднократно ездил в командировки в Китай и Иран. Защита 72-летнего осужденного будет обжаловать приговор.
2020-02-14T02:05:00+03:00
2020-02-14T02:06:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 14 февраля 2020
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