Суд в Петербурге признал виновным в госизмене бывшего сотрудника ЦКБ в Севастополе Виктора Прозорова

. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Как передает ТАСС, материалы дела засекречены, но во время оглашения приговора стало известно, что в деле фигурирует «некий китайский разведчик». Как ранее писала «Фонтанка», в 2016 году Прозоров неоднократно ездил в командировки в Китай и Иран. Защита 72-летнего осужденного будет обжаловать приговор.