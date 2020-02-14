Ограничения чартерного авиасообщения с КНР вводятся только для российских авиакомпаний.

На китайских перевозчиков это не распространяется. Как сообщает Росавиация, авиакомпании России заблаговременно были уведомлены о том, что с 14 февраля будет введён временный запрет на чартерные авиаперевозки в Китай и в обратном направлении. Для авиакомпаний Китая запрет на чартеры не вводился.
2020-02-14T01:16:00+03:00
2020-02-14T02:05:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:16, 14 февраля 2020
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