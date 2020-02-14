С 1 апреля групповые туры по Кварталу красных фонарей в Амстердаме будут запрещены.

В сообщении городских властей на этот счет говориться, что к работницам секс-индустрии нельзя относиться как к туристической достопримечательности. Туры за пределами квартала будут проводиться при условии соблюдения гидами и экскурсантами новых, более строгих правил. По данным муниципалитета, по Кварталу красных фонарей проходит около 115 туристических групп ежедневно. Это доставляет неудобства местным жителям и предпринимателям, а работницы секс-индустрии регулярно жалуются на оскорбления и бесцеремонное фотографирование.