С 1 апреля групповые туры по Кварталу красных фонарей в Амстердаме будут запрещены.

В сообщении городских властей на этот счет говориться, что к работницам секс-индустрии нельзя относиться как к туристической достопримечательности. Туры за пределами квартала будут проводиться при условии соблюдения гидами и экскурсантами новых, более строгих правил. По данным муниципалитета, по Кварталу красных фонарей проходит около 115 туристических групп ежедневно. Это доставляет неудобства местным жителям и предпринимателям, а работницы секс-индустрии регулярно жалуются на оскорбления и бесцеремонное фотографирование.
2020-02-14T01:15:00+03:00
2020-02-14T01:15:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:15, 14 февраля 2020
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