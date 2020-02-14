Рустам Минниханов использует для своих поездок частный самолет Falcon стоимостью 3 миллиарда рублей.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на расследование сотрудников казанского штаба Алексея Навального. Они установили, что перемещения 19-местного бизнес-джета полностью совпали с рабочими и личными поездками президента Татарстана. В расследовании указано, что час обслуживания самолета стоит от 150 до 200 тысяч рублей. Авторы расследования не смогли выяснить, на чьи деньги куплен и содержится бизнес-джет и направили соответствующий запрос в местную администрацию.