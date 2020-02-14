Рустам Минниханов использует для своих поездок частный самолет Falcon стоимостью 3 миллиарда рублей.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на расследование сотрудников казанского штаба Алексея Навального. Они установили, что перемещения 19-местного бизнес-джета полностью совпали с рабочими и личными поездками президента Татарстана. В расследовании указано, что час обслуживания самолета стоит от 150 до 200 тысяч рублей. Авторы расследования не смогли выяснить, на чьи деньги куплен и содержится бизнес-джет и направили соответствующий запрос в местную администрацию.
2020-02-14T01:11:00+03:00
2020-02-14T01:12:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 14 февраля 2020
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