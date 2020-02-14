В Южной Америке ученые обнаружили останки черепахи размером с автомобиль

Речь идет о вымершем роде, который считается одним из крупнейших среди пресмыкающихся. Как говорится на сайте университета, размер панциря этой черепахи может достигать трех метров, а вес – около тонны. Первые останки вида были обнаружены в семидесятых годах прошлого века, а новая находка позволила установить особенности строения их организма и изучить образ жизни. Примерный возраст останков – 8 миллионов лет.
2020-02-14T00:07:00+03:00
2020-02-14T00:08:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:07, 14 февраля 2020
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