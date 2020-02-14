В Южной Америке ученые обнаружили останки черепахи размером с автомобиль

Речь идет о вымершем роде, который считается одним из крупнейших среди пресмыкающихся. Как говорится на сайте университета, размер панциря этой черепахи может достигать трех метров, а вес – около тонны. Первые останки вида были обнаружены в семидесятых годах прошлого века, а новая находка позволила установить особенности строения их организма и изучить образ жизни. Примерный возраст останков – 8 миллионов лет.