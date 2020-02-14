Роскосмос и НАСА в ближайшие месяцы могут заключить контракт по доставке астронавтов на орбиту на российских «Союзах»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, что это удастся сделать до запланированного на 9 апреля старта с космодрома Байконур. Его слова приводит ТАСС.

В справочных материалах американского аэрокосмического агентства к проекту федерального бюджета говорится, что места на российских кораблях продолжат закупать до тех пор, пока у страны не появятся собственные аппараты для доставки людей в космос. Сейчас над ними трудятся сразу две компании SpaceX и Boeing. Оба корабля проходят испытания, но пока не сертифицированы.