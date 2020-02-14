Член рабочей группы по изменению Конституции Исинбаева прочла Основной закон только после включения в состав комиссии

На заседании с участием Владимира Путина двукратная олимпийская чемпионка призналась, что раньше не находила повода для того, чтобы ознакомиться с текстом. Она назвала Конституцию «важной книгой». В зале ее слова спровоцировали смех.

Один из авторов нынешней Конституции Георгий Сатаров сказал «Эху», что рабочая группа была намеренно создана из людей, которые мало что знают о законе и о том, как им пользоваться.

Не исключено, что Конституцию вслед за Исинбаевой прочитают и другие участники рабочей группы, — надеется Сатаров.