МВД намерено проверить публикации «Медузы», Радио «Свобода» и Би-би-си на пропаганду наркотиков

Это произошло на фоне обвинений, выдвинутых против изданий в Госдуме.

В думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России считают, что интернет-издание «Медуза», корпорация Би-би-си и Радио Свобода способствуют попыткам легализовать наркотики. По мнению главы комиссии Василия Пискарева, это выражалось, в частности, в освещении несогласованных акций с подобными требованиями. В частности, он упомянул митинг за декриминализацию марихуаны в Санкт-Петербурге. «Медуза» утверждает, что у нее есть только две публикации на эту тему, вышедшие в 2018 году – о согласовании и отмене акции. Главред издания Иван Колпаков, в свою очередь, сказал, что у «Медузы» материалы, пропагандирующие наркотики, либо не найдут, либо «попытаются подбросить», — цитирует журналиста интернет-издание Znak.com. В Би-би-си же в ответ на запрос «Эха Москвы» от комментариев пока что воздержались.

«Медуза», Радио Свобода и «Би-би-си» уже становились объектами критики со стороны комиссии Думы по расследованию иностранного вмешательства. В октябре прошлого года там посчитали, что издания нарушали избирательное законодательство.