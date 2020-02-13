Ядерный могильник на месте строительства Юго-Восточной хорды в Москве очистит дочернее предприятие Росатома

Победителем аукциона стала компания «Радон», — пишет сайт «Открытые медиа». Сообщается, что она и раньше вывозила с территории завода полиметаллов отходы, но, судя по жалобам жителей, в этом не преуспела. За последнюю неделю на месте будущих работ по строительству хорды наблюдалось более двадцати скачков радиации. «Радон», устанавливавший датчики в этом месте, объяснял все неисправностью собственного оборудования.

Экологи неоднократно предупреждали об опасности строительства в этом месте. Существует угроза попадания радиоактивных веществ в воду и воздух.