Белоруссия планирует изменить свой герб

Соответствующий законопроект размещен на правовом интернет-портале государства. Министр юстиции Олег Слижевский сказал, что власти намерены привести герб в соответствие с миролюбивым характером страны. В частности, у экспертов Геральдического совета при президенте вызывают вопросы пятиконечная звезда, которая имеет четкие грани и, по словам министра, «носит несколько воинственный характер».

Также будет изменено изображение земного шара на проекте герба, а очертания карты смещены с России на европейскую часть материка.