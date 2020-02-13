Телеведущую Алену Водонаеву опросили в полиции в рамках проверки ее нашумевших публикаций в Инстаграме

По словам юриста, представляющей ее интересы, Екатерины Гордон, все вопросы касались постов о проблемах демографии. Водонаева пообещала впредь быть более внимательной в выражениях. Адвокат телеведущей считает, что ни уголовного, ни административного состава преступления в высказываниях не было. Как пишет сайт «МБХ-медиа», текст отправили на лингвистическую экспертизу.

В публикациях, о которых идет речь, Водонаева рассуждала на тему абортов и новых мер соцподдержки, которые предложил президент. В числе прочего, она написала, что «презирает семьи, которые живут в нищете и рожают по 3-4 ребенка». Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что ведущая оскорбила россиян и предложил оштрафовать ее на 100 миллионов рублей.