Создатели фильма «Дау» подали суд на Минкульт из-за частичного отказа в прокате

Ведомство не стало выдавать разрешение четырем из десяти эпизодов. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на представителя кинопроекта в России Дарью Виолину.

«Дау» – проект режиссера Ильи Хржановского, посвященный истории жизни советского физика Льва Ландау. Он создавался в течение четырнадцати лет. Частичный отказ в выдаче прокатного удостоверения ведомство обосновало пропагандой порнографии. В ответ Хржановский написал открытое письмо министру культуры, в котором отметил, что присутствующие в фильме откровенные сцены являются частью художественного образа и кинематографического языка.