В России из-за коронавируса упал спрос на морские круизы по всему миру

По сведениям РБК, некоторые компании констатируют снижение продаж на 15%. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сказала, что большая часть клиентов, уже купивших туры, согласились на изменения маршрутов. Остальные решили вернуть деньги.

На прошлой неделе круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого путешествовали более 3,5 тысяч человек, оказался на карантине из-за того, что на нем были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По последним данным, число заразившихся превысило двести человек. За редким исключением пассажирам не разрешают покинуть судно.