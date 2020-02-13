Дональд Трамп пригрозил запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные переговоры

По словам главы Белого дома, свидетелями его бесед с иностранными лидерами каждый раз становятся порядка 25 человек – помощники по национальной безопасности и высокопоставленные должностные лица в Госдепе и разведке США. Трамп сказал, что может полностью прекратить эту практику.

Детали разговоров президента неоднократно попадали в прессу, а утечка беседы с президентом Украины и вовсе стала поводом для процедуры импичмента в отношении американского лидера.