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22:31, 13 февраля 2020

Дональд Трамп пригрозил запретить сотрудникам администрации слушать его международные телефонные переговоры

По словам главы Белого дома, свидетелями его бесед с иностранными лидерами каждый раз становятся порядка 25 человек – помощники по национальной безопасности и высокопоставленные должностные лица в Госдепе и разведке США. Трамп сказал, что может полностью прекратить эту практику.
Детали разговоров президента неоднократно попадали в прессу, а утечка беседы с президентом Украины и вовсе стала поводом для процедуры импичмента в отношении американского лидера.



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