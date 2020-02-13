Анатолий Артамонов, чье заявление сегодня подписал Владимир Путин, сказал, что согласится на эту должность в том случае, если ему предложат – сообщает ТАСС. Временно исполняющий обязанности руководителя регион Владислав Шапша ранее сказал, что выдвинет кандидатуру своего предшественника.
Артамонов был губернатором на протяжении последних 20 лет. По официальной версии он ушел в отставку по собственному желанию.
Экс-глава Калужской области может стать членом Совета Федерации
Анатолий Артамонов, чье заявление сегодня подписал Владимир Путин, сказал, что согласится на эту должность в том случае, если ему предложат – сообщает ТАСС. Временно исполняющий обязанности руководителя регион Владислав Шапша ранее сказал, что выдвинет кандидатуру своего предшественника.