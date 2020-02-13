Полиция отказалась заводить уголовное дело на учителя, ударившего школьника на встрече с депутатом-единороссом

Полиция отказалась заводить уголовное дело на учителя, обругавшего и ударившего школьника на встрече с депутатом-единороссом. Об этом пишет сайт МБХ-медиа со ссылкой на адвоката, представляющего интересы семьи ребенка.

Речь идет об инциденте, который произошел в городе Шахты Ростовской области. Преподаватель Алексей Желтов ворвался на чужой урок и набросился с обвинениями на ученика 11 класса, поспорившего с депутатом. Тогда в учебном заведении прошла встреча с представителем Заксобрания Екатериной Стенякиной. В дискуссию с ней вступил ученик, пришедший на урок с нагрудным значком КПРФ.

Преподавателя временно отстранили от уроков и начали проверку.