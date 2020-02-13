Соответствующее решение принял суд в Москве — сообщает РИА Новости.
Впервые Роскомнадзор требовал от социальных сетей локализовать серверы еще в позапрошлом году. Ответ компаний в надзорном ведомстве сочли «формальным». Их оштрафовали на три тысячи рублей. С тех пор был принят закон о многократном увеличении суммы наказания.
В 2016 году за отказ перенести данные российских пользователей была заблокирована социальная сеть LinkedIn.
Facebook и Twitter получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными российских пользователей
Соответствующее решение принял суд в Москве — сообщает РИА Новости.