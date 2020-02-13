МВД начало проверку публикаций «Медузы», Радио «Свобода» и Би-би-си на пропаганду наркотиков

Обвинения в адрес изданий чуть ранее выдвинули в комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России.

Парламентарии считают, что интернет-издание «Медуза», а также корпорация Би-би-си и Радио Свобода пытаются способствовать легализации наркотиков в России. Об этом сказал глава думской комиссии Василий Пискарев. В частности, убежден депутат, перечисленные издания освещали ряд несогласованных акций, посвященных декриминализации потребления запрещенных веществ. А кроме того, настаивает Пискарев, их публикации дискредитируют работу российских властей по профилактике наркомании и борьбой с оборотом наркотиков. Всего, по словам главы комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России, идею легализации наркотиков пропагандируют около 10 НПО. Среди них Пискарев выделил «Открытую Россию» и организацию «Человек в беде». Комментируя подобные обвинения и проверку МВД, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков сказал, что издание не публикует материалы, пропагандирующие наркотики. Поэтому, по его словам, их либо не найдут, либо «попытаются подбросить», — цитирует Колпакова интернет-издание Znak.com. В Би-би-си же на запрос «Эха Москвы» комментарии давать воздержались.

«Медуза», Радио Свобода и «Би-би-си» не впервые становятся объектом критики со стороны депутатов Госдумы. В октябре прошлого года комиссия по расследованию иностранного вмешательства обвиняла их в нарушении избирательного законодательства. Претензии выдвигались также «Голосу Америки» и «МБХ медиа». В чем они заключались, депутаты не уточняли.